Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Doğu Akdeniz'i görüştü.