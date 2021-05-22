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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken’la telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:04
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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken’la telefonda görüştü

 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAntony BlinkenTürkiyeABD
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