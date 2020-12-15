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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile yaptırım kararını görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin yaptırım kararlarına Türkiye'nin tepkisini dile getirdi.

15 Aralık 2020 Salı 16:58
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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile yaptırım kararını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.

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