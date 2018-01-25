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Çavuşoğlu: ABD'nin açıklaması önceden hazırlanmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ilgili, "ABD açıklaması önceden hazırlanmış, dolayısıyla gerçeklekleri yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:02
Çavuşoğlu: ABD'nin açıklaması önceden hazırlanmış
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometrelik 'güvenli hat' önerisiyle ilgili, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "ABD'nin YPG'ye verdiği silah, Münbiç'ten bu yana verdikleri hiçbir sözü tutmaması, FETÖ'nün ABD'de yaşaması. Bir güven bunalımı oldu. Güveni tesis edebilmemiz için ABD'den somut adımlar beklediğimizi de söyledik. Bizim neden güven duymadığımızı kendileri de, halkımız da biliyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya değinen Çavuşoğlu, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış. O nedenle tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların farklı mazaretleri olabilir. Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

'AVUSTURYA'NIN NATO FAALİYETLERİNE KATILMASINI ENGELLEMEM DOĞAL'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılmasını engellemesiyle ilgili ise şunları söyledi:

​"Bizim Avusturya'ya yönelik tek taraflı bir tutumumuz olmamıştır. Avusturya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkması problem değilse, benim de Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılmasını engellemem de doğal olmalıdır. Her zaman sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve bizler, başkaları ne der diye değil milletimizi ne der diye bakıyoruz. Bugüne kadar Avusturya'yı biz tüm olumsuz tutumlara rağmen engellememiştik. En son alınan kararlardan sonra böyle bir adım atmıştık. Yeni sayfalar açtık. Pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Her iki ülkenin de menfaatine ortak adımlar atabiliriz."

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