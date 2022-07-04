Çavuşoğlu: Belgeye uymazlarsa NATO’ya almayacağız

Çavuşoğlu, terör örgütleri faaliyetlerinin ve sanayi ürünlerine uygulanan ambargo sorununa vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin kırmızı çizgilerini açıkladığını belirterek ilk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği taahhüt ettiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, “Mutabakat zaptımız için diğer NATO ülkelerinin de buna katılmasını sağlayacağız. Sadece üç ülke ile sınırlı kalmayacak. Bu bir yazılı taahhüttür. Biz bunların yazılı ve imzalı olmasını istedik. Eğer bu ülkeler sözlerini tutmazlar da biz de ona göre adımlar atacağız. Belgeye uymazlarsa NATO’ya almayacağız” dedi.