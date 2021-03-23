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Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile  çalışacaklarını bildirdi.

23 Mart 2021 Salı 11:27
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Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Borrell ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki açıklamasında, “Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye ülkelerin ve AB’nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz.” demişti.

Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye’yi yakından takip etmeyi sürdüreceklerini dile getirmişti.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeAvrupa BirliğiJosep Borrell
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