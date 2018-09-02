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Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz ve Karadeniz açıklaması

02 Eylül 2018 Pazar 15:45
Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz ve Karadeniz açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin yakında Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da yayımlanan "Ta Nea" gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs sorununa değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği hazmedemediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki haklarını kullandığına da dikkat çekti. 
"Türkiye yakında Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan darbecilere de değindi.

"Yunanistan kendisini darbecilere güvenli liman olan bir ülke şeklinde gösterdi" diyen Çavuşoğlu darbeci askerlerin serbest bırakılmasından dolayı hayalkırıklığı içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 02.09.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDoğu Akdeniz
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