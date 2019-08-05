Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’e ilgi gösteren herkese mesajımız tekdir

Türkiye’nin stratejik vizyonunun, dünyada silahlanmanın en yüksek oranda seyrettiği bir coğrafyanın ortasında korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Dünyanın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin kıta sahanlığında faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin ardından, Yavuz sondaj gemisinin de KKTC’nin Türkiye

Petrolleri’ne ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladığını hatırlatarak Türk tarafının, zenginliklerin hakça paylaşılmasından ve iş birliği zemininde ortak çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı.

‘HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Bunun için Kıbrıs Türk makamlarının iyi niyetli bir anlayışla sunduğu yapıcı önerilerin takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Biz her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, deniz yetki alanları gibi hukuki bir konuda, Avrupa Birliği’nin (AB) mahkeme gibi hareket edemeyeceğinin altını çizerek AB’nin sözde

tedbirlerine hiçbir şekilde itibar etmeyeceklerini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir. Bu temelde hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz. Herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Sonuç odaklı müzakereye varız. Ama sırf müzakere yapmak için, sırf müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur.”

‘KÖRFEZ’İN GÜVENLİĞİ HASSAS BİR DÖNEMDE’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikada temel hedeflerinden birinin de çevresinde sürdürülebilir barış ve kalkınma kuşağı oluşturmak olduğunu belirterek bunun için her şeyden önce kırılganlık ve çatışmaların son bulmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Orta Doğu’da Arap Baharı’na yol açan sorunların aynen devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Filistin-İsrail ihtilafı ve Körfez’in güvenliği hassas bir dönemden geçmekte. Bölgesel sahiplenmeye en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde,

bölge ülkelerinin birlik ve beraberlikten uzak bir görünüm sergilemesi gerçekten hazindir. Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.”