Çavuşoğlu: "FETÖ, ABD'nin tüm kurumlarına sızdı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla bu yolla legal ya da illegal. Bu kadar açık söylüyoruz" dedi.

Antalya'da bir kültür merkezinin temel atma töreninde konuşan Çavuşoğlu, birçok alanda mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bize karşı oynanan oyunların hepsinin farkındayız. Bugün FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz, FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını, biliyoruz ve Amerikalıların yüzüne söylüyoruz, arkasından konuşmuyoruz. Biz kimsenin arkasından konuşmayız. FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla bu yolla legal ya da illegal. Bu kadar açık söylüyoruz. FETÖ'yü kim kullanıyor o da ayrı bir şey. FETÖ başkasını mı kullanıyor? FETÖ birilerini bu yolda kendi terör eylemlerinde kullanıyor mu, başkaları FETÖ'yü bu yolda mı kullanıyor? Milletimiz de bunu çok iyi biliyor görüyor."

Milletin her şeyi gördüğünü, hiçbir şeyin milletin gözünden kaçmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Niye bazı ülkeleri FETÖ tercih ediyor, Afrika'da, Avrupa'da veya Amerika'da. Bunu da milletimiz biliyor ama milletimize bir sözümüz var. İçeride olduğu gibi dünyanın her yerinde dışarıda da bu hainlerin peşini bırakmayacağız, hesap sormaya devam edeceğiz. Bu hainler nerede olursa olsun onları bu dünyaya dar edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şimdi tüm dünya görüyor ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, hangi ajanlar bunları kullanıyor dünya görüyor. Okullarını bu yüzden kapatıyor. Niye okullar açıyorlar bu okullardaki çocuklarla o ülkenin devletine ve kurumlarına nasıl sızdığını görüyorlar" diyen Çavuşoğlu, bunu gittiği ülkelerde kendisinin de anlattığını söyledi.

'DOKUNSAK DARBE YAPARLAR'

Bazı ülkelerin de bu alanda direkt inceleme yaptığını belirten Çavuşoğlu, Kırgızistan gibi bazı ülkeler için geç kalındığını dile getirdi. "Kardeş Kırgızistan biz bunu söyleyince alınıyor ama bu bir vakadır, bizimle baş başa görüşmelerinde de söylüyorlar. 'Biz bunlara dokunmaya kalksak bize de darbe yapar diyorlar" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, böyle bir vahim durum olduğunu aktardı.

FETÖ'nün Pakistan'a, diğer ülkelere de bugüne kadar sızdığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Pakistan hükümetinin karşı karşıya kaldığı sorunları görüyorsunuz. Orada yaşanan bu sorunların arkasında ve içinde de FETÖ var. Geçen gün Pakistan Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan'da sohbet etme imkanı bulduk, işte böyle bir terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.