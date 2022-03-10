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Çavuşoğlu: Görüşmeden mucize beklenmemeli

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklama yapıyor. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki görüşmenin bir başlangıç olduğunu ve mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi.

10 Mart 2022 Perşembe 13:27
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Çavuşoğlu: Görüşmeden mucize beklenmemeli
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Ukrayna'da akan kanın durdurulması için çalışıyoruz. Tarafları bir araya getirmek ve uzlaştırmaya çalışıyoruz.

İki taraf da görüşmenin Türkiye'de olmasını istedi. Türkiye ev sahipliğinin yanı sıra aynı zamanda kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor.

Öncelikle sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Özellikle insani koridorlar hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerekiyor. 

Öncelikle Mairupol'den bir insani koridora ihtiyaç var. Sonuç olarak bu toplantı çatışmaların başlamasından bu yana ilk üst düzey toplantı olma niteliğini taşıyor. Görüşmeden mucize beklenmemeli. Bu toplantının özellikle liderler düzeyinde yapılaması da gündeme geldi. Ukrayna tarafı Zelenski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in de prensip olarak buna karşı olmadığı belirtildi."

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