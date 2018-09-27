Çavuşoğlu, Hristodulidis ile görüştü

Rum basını Çavuşoğlu’nun Hristodulidis’e, “Üç garantör ülkenin dışişleri bakanlarının önceki gün ilk temasta bulunduklarını” dile getirerek, “Biz de temasta bulunalım” dediğini iddia etti.

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın kurucu üyelerinden olduğu “Kültürel Mirasın Korunması Dostları Grubu” toplantısında “çalıntı tarihi eserlerin tespiti, talep edilmesi ve geri getirilmesi” konulu bir konuşma yaptığı belirtildi.

Hristodulidis, konuşmasında, “Kıbrıs’taki kültürel mirasın tahrip edilmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasından önce ve Kuzey’deki Türk işgali sırasında mevcut olduğunu” iddia ederek, kültürel mirasın korunması konusunda gösterilen çabalara dikkat çekti.