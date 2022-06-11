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Çavuşoğlu: İtalya'daki helikopterin düştüğü bölge bulundu

Basın toplantısında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini belirtti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:17
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Çavuşoğlu: İtalya'daki helikopterin düştüğü bölge bulundu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi.

Çek mevkidaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl koridoru dörtlü zirvesi için de Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.

"HELİKOPTERİN YERİ BULUNDU"

İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge tespit edildi ancak yolculardan bilgi yok" dedi. 

NE OLMUŞTU?

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.

İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.  

Eczacıbaşı Grubu'ndan yapılan açıklamada kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiği belirtildi.

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:21
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