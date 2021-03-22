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Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Cenevre'de düzenlenecek görüşmelere ilişkin, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:52
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Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluJane Holl Lute
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