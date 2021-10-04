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Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diplomasiden ve hakça paylaşımdan yana olduğunu vurguladı

04 Ekim 2021 Pazartesi 21:17
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Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz”
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ve provokatif adımlarına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman diplomasiye öncelik verdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Sahaya inmemizin amacı da tekrar herkesi diplomasiye geri döndürmek." diye konuştu.

Daha önce Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin sebebinin, Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist yaklaşımları olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimleri. Biz bunun böyle olmayacağını sahada gösterdik." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türklerinin hakça paylaşımdan yana olduğunu, Türkiye'nin de Akdeniz ülkelerinin bir araya geleceği bir konferans önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz Konferansı'nı teklif etti Avrupa Birliği'ne (AB). Henüz AB'den de bu anlamda bir cevap yok, o da çok ilginçtir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek herkes için kazan-kazan formülünde hakça paylaşımın nasıl sağlanacağının ele alınmasından yana olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama aynı zamanda her ülke kendi kıta sahanlığını, münhasır ekonomik bölgesini, denizler için söylüyorum, kara sularını korumak durumundadır. Son zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim askerimiz, donanmamız önce uyarıyı yapıyor, sonra gerekli tedbirleri alıyor. Rum kesimi ise, ağustos ayında, ekim ayında ve sonrasında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi. Ağustos ayında açıklamıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da provokatif bir adımdır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ise, Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşımı için bir mekanizma kurulmasından yana olduğunu belirterek, "Umarım sayın (Polonya) Cumhurbaşkanı (Andrzej) Duda, Kıbrıs ziyaretinde her iki tarafı da dinler ve dostane tavsiyelerde de bulunur. Yani biz sonuçta diplomasiden yanayız, hakça paylaşımdan yanayız. Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız. İşin kısaca özeti bu."

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