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Çavuşoğlu: “KKTC’den tahliyelerimiz devam ediyor”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “KKTC’den tahliyelerimiz devam ediyor. Türkiye’de KKTC’li öğrencilerimiz vardı. Uçaklar onları alıp götürüyor. Bizim vatandaşlarımızı getiriyor” açıklamasını yaptı.

05 Nisan 2020 Pazar 15:17
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Çavuşoğlu: “KKTC’den tahliyelerimiz devam ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den tahliyelerin devam ettiğini dile getirerek, “Türkiye’de KKTC’li öğrencilerimiz vardı. Uçaklar onları alıp götürüyor. Bizim vatandaşlarımızı getiriyor” dedi.

Canlı yayına bağlanan Türkiye Dışişleri Bakanı, “Yarın Cidde’den gerçekleştireceğimiz iki seferle Suudi Arabistan’daki vatandaşlarımızı da getireceğiz. Yaklaşık 2 bine yakın başvuru var. Ayrıca 360 civarında da umreci vatandaşlarımız var. Bunların hepsi yurtlarımızın karantina kapasitesi çerçevesinde ülkemize gelecek” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluKKTCKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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ozlem 2020-04-05 15:29:55

bu nasil bir yalan.buradan kimse cikamiyor ucaklardan ancak yandaslariniz gelebiliyor normal vatandas bilet bulamiyor.gemi de yasaklandi .

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Kemal 2020-04-05 16:28:01 @ozlem

Yalan değil. Bizim gazetelerde da çıktı Söyledikleri.

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Misafir Avatar
Kemal 2020-04-05 16:28:01 @ozlem

Yalan değil. Bizim gazetelerde da çıktı Söyledikleri.

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