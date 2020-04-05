Çavuşoğlu: “KKTC’den tahliyelerimiz devam ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den tahliyelerin devam ettiğini dile getirerek, “Türkiye’de KKTC’li öğrencilerimiz vardı. Uçaklar onları alıp götürüyor. Bizim vatandaşlarımızı getiriyor” dedi.

Canlı yayına bağlanan Türkiye Dışişleri Bakanı, “Yarın Cidde’den gerçekleştireceğimiz iki seferle Suudi Arabistan’daki vatandaşlarımızı da getireceğiz. Yaklaşık 2 bine yakın başvuru var. Ayrıca 360 civarında da umreci vatandaşlarımız var. Bunların hepsi yurtlarımızın karantina kapasitesi çerçevesinde ülkemize gelecek” şeklinde konuştu.