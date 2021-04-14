Çavuşoğlu: Mısır ile yeni dönem başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısırla ilişkiler için "Yeni bir dönem başlıyor" diyen Çavuşoğlu, büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:



"Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de biraraya gelir. Orada konuşulur bunların detayları."

Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile karşılıklı ziyaret olacak mı?" sorusuna da "Neden olmasın karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur" sözleriyle cevap verdi.

RUSYA'NIN UÇUŞLARI SINIRLAMASI

Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik kararına da değinen Çavuşoğlu, "Bunu ister istemez olumsuz etkileri olacaktır. Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz. Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini kullandı.