Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TRT World Forum'da konuşan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler." dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:13
Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

YPG/PKK günbegün güçlendi ve Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusunda fiilen etkinliklerini gördük ve ABD gibi bazı müttefiklerimiz DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile silah yardımında bulundu. Güvenli bölge oluşturmak uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak oluşturmada başarılı olamadık çünkü ABD güvenlik idaresi başkanlarının taahhütlerini yerine getirmedi. Sahada güvenli bölge için çalışırken ABD örgüte destek sağladı. YPG'nin hiçbir şekilde geri çekilmediğini gördük. silahları toplanmadı. buna ilaveten daha fazla silah YPG'ye temin edildi. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza adım attık.

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Sadece teröristler hedef alındı, siviller korundu. Amacımız teröristleri yok etmek. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere değil terör örgütüne karşıyız. YPG/PKK Kürtlerin mal varlığına da el koydu. YPG/PKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz herkesten fazla Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim Suriye'de demografiyi değiştirmek gibi bir amacımız yok. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler.

DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kez saldırılarına hedef olduk. 

YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu şehirlerimize atıldı. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır.

ABD İLE YAPILAN ANLAŞMA

ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluSuriyeAçıklamaHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan 120 saat için kritik mesaj
Erdoğan'dan 120 saat için kritik mesaj
Çanakkale'de 53'ü çocuk 101 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 53'ü çocuk 101 kaçak göçmen yakalandı
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim