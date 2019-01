Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AB İLE İLİŞKİLER

Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, AB Dönem Başkanlığını Romanya'nın Avusturya'dan devralmasıyla pozitif bir gündemin olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisiyle ilgili 6 kriterde uzlaşıya varabilmek için kurulan ortak çalışma gruplarının ikişer kez bir araya geldiğini belirterek son dönemde bu konuları müzakere etmeye başladıklarının altını çizdi.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, adanın etrafında doğalgaz ve petrol rezervlerinin olduğunu ve bu kaynakların, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Rum halkının hakkı olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin temennisinin, Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alınması olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin talebinin meşru olduğunu ve kimseyi zora düşürmeyeceğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta Türk deniz üssü kurulması tartışmalarına ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye'nin bir tutumu var. KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını her zaman koruyacaktır. Bu bakımdan da güvenlik ve garantilerle ilgili, yani sıfır garanti, sıfır güvenlik, sıfır asker gibi düşüncelerden bir an önce uzaklaşmalarını hatta rüyaysa bir an önce uyanmalarını, hayalse bu hayalden vazgeçmelerini hatırlatıyoruz. Bu, esasen onlarla dalga geçmek ya da onları aşağılamak anlamında değil, gerçekten bunun değişmeyen bir gerçek olduğunu görmelerini ve buna göre metni müzakere edeceksek edelim bunun için söylüyoruz. Tabii KKTC'de üslerle ilgili, askerlerle ilgili görüşmeler, çalışmalar bunları da yine Milli Savunma Bakanlığımız, ilgili Genelkurmayımız, Hava Kuvvetlerimiz hep birlikte çalışmalar yapıyor."