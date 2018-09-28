Çavuşoğlu'ndan müzakere konusunda önemli açıklama!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelinen aşamada bir müzakere olacaksa sonuc odaklı olması gerektiğini ifade ederek bu doğrultuda tüm taraflarla görüştüklerini, New York temasları kapsamında KKTC Dışişleri Bakanıyla hem Turkiye Cumhurbaşkanı’nın hem de de kendisin bu konulara dair istişarelerde bulunduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: "İLGİLİ TARAFLARIN TÜMÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Daha önceki çabalarımız maalesef sonuç getirmedi. En son Crans Montana'daydı. Artık yeni bir müzakereye başlamak için neyi müzakere edeceğimizi, ne için müzakere edeceğimizi kendi aramızda konuşup kararlaştırmamız lazım. Bir başarısızlığı daha kimse hazmedemez. O nedenle bu görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Üç garantör ülkenin dışişleri bakanı olarak da yine bir öğle yemeğinde bir araya geldik. Rum tarafı ile de görüşülüyor. Tüm taraflarla görüşmek lazım. Zaten KKTC ile biz sürekli görüşüyoruz. KKTC Dışişleri Bakanı burada. Onunla da bu konuları görüştük, hem ben hem Cumhurbaşkanımız kendilerini kabul ettiler. Bu tür gayri resmi görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İzmir'de de Kocias ile bu konuyu konuştuk. Neyi müzakere edeceğimizi kararlaştırmadan ve sonuç odaklı bir müzakere olmadan tekrar müzakereye laf olsun diye başlamanın anlamsız olduğunu herkes gördü, dünya da gördü, biz de böyle düşünüyoruz. BM'ye de bu düşüncelerimizi ilettik."