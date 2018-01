Çavuşoğlu: "Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyon sürecek"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin, "Terör örgütünün gerçek yüzünü görsünler. Terör örgütüne silah verenlerin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Dolayısıyla bunlar onların son çırpınışı. Bu bölgedeki son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dün akşam Bağdat'ta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak, bölgedeki teröristlerin Hatay başta olmak üzere, Türkiye'ye yönelik roket saldırılarının yanı sıra Fırat Kalkanı bölgesindeki güvenlik güçlerine ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), İdlib bölgesindeki güvenlik güçlerine, gözlemcilere ve halka yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattığını belirtti.



"REYHANLI'YA EN SON YAPTIKLARI SALDIRI BUNLARIN SON ÇIRPINIŞI"



Bazı ülkelerin "YPG Türkiye'ye roket göndermedi" gibi iddialarda bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Dün Tillerson da kendi arkadaşlarından aldığı bilgiye göre, güya 'böyle bir şey gelmemiş'. Terör örgütünün gerçek yüzünü görsünler. Terör örgütüne silah verenlerin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Dolayısıyla bunlar onların son çırpınışı. Bu bölgedeki son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Havadan F16'larla ve sınırın Türkiye tarafından obüslerle yapılan atışlarla da hedeflerin vurulduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bu sabah da sizlerin de takip ettiği gibi bir taraftan ÖSO, bir taraftan kahraman askerlerimiz sınırın diğer tarafına geçti, köyleri ele geçirmeye başladılar. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz ve bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Reyhanlı'ya en son yaptıkları saldırı bunların son çırpınışı. Bu tehdit sınırımızın hemen ötesinde varken biz operasyonları durdurmayız. Sonuna kadar bu temizliği yapacağız. Zaten milletimizin de bizden istediği budur."



"FRANSA'DAN BÖYLE BİR DURUMDA ANCAK BİZE DESTEK VERMESİNİ BEKLERİZ"



Bu sabah, Cezayir'de bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde kendisine Afrin ile ilgili bazı sorular yönelttiğini bildiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Hedefimizin siviller olmadığını, insani konularda ve insani yardımlarda Türkiye'nin ve Türk askerinin her zaman ne kadar dikkatli ve merhametli olduğunu bildiklerini de hatırlattım. Kendisi teşekkür etti. Bu vesileyle özellikle rejimin son zamanlarda İdlib'te, Doğu Guta'da ve diğer bölgelerdeki saldırıları sebebiyle insani durumların oluştuğunu ve bunu Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine getirmek istediklerini de söylemişti. Şu anda yaptıkları açıklama da bunu söylüyor, genel durum hakkında. Eğer Fransa veya bir başka ülke bu konuyu BM'ye götürecek olursa bizim gözümüzde müttefikinin yanında yani bizim yanımızda değil de bir terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer ve bundan sonra bizden de böyle muamele görür."



Türkiye ve Fransa'nın her alanda ilişkilerinin iyi olduğunu ve sık sık liderler düzeyinde temasların gerçekleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Fransa'dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz. Fransa özellikle YPG'nin Suriye için oluşturduğu riski en az bizim kadar bilen bir ülkedir. Hatta Rakka Operasyonu'ndan sonra ABD'ye buraları YPG'ye değil, Rakka insanına, Rakka'da yaşayanlara verilmesini telkin etmiştir. Hatta ABD, bize olduğu gibi Fransa'ya da bunun sözünü vermiştir. Dolayısıyla bu konuları bilen bir ülkenin bizim operasyonumuzu BM'ye götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Bu sabah yaptığımız telefon görüşmesinde de rejimin ihlallerini ve insani durumu götüreceklerini söylemişti. Bize şu ana kadar Fransa'dan gelen açıklamalar da bu yönde." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Afrin Bölgesi'ndeki PKK, YPG, KCK ve DEAŞ gibi terörist gruplardan temizlenmesi amacıyla başlatıldığını vurgulayarak, Türkiye sınırını geçmeye çalışan birçok DEAŞ unsurunun güvenlik güçlerince bertaraf edildiğini de hatırlattı.



Bölgedeki terör unsurlarının Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik oluşturduğu tehdide işaret eden Çavuşoğlu, "Harekâtın amacı, bu bölgeyi terörün her çeşidinden temizlemek." dedi.