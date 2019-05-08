Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Çavuşoğlu, Sondaj Tartışmalarını Değerlendirdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları konusunda konuştu.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
Çavuşoğlu, Sondaj Tartışmalarını Değerlendirdi
banner44

Çavuşoğlu, Rum lider Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’e şikayet etmesine ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirmesine, ayrıca Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etmesine ilişkin soru üzerine, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs etrafındaki rezervlerin Kıbrıs’taki iki halk tarafından paylaşılması yönündeki sözlerini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve Türkiye’nin BM’ye kaydettirdiği kıta sahanlığının altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor.” dedi.

banner41
Çavuşoğlu, Rum yönetiminin ilan ettiği ya da başka ülkelerle imzaladığı münhasır ekonomik bölgenin, Türkiye ve Kıbrıs halkı için bir hükmü ve geçerliliğinin olmadığını belirterek, “Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz . Bugüne kadar BM’den ve AB’den bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkının bu alandaki haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti.” şeklinde konuştu.

Her türlü yapıcı yaklaşıma rağmen Rum tarafının bölgedeki gaz ve petrol rezervlerini Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Garantör ülke Türkiye olarak bizim görevimiz KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Bu bizim yükümlülüğümüzdür, hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde biz sismik araştırma da yaparız sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız. Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisinde yer alan personele yönelik tehditlere ilişkin, “Biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsınlar. Bu tür blöf ya da söylemlere biz hiçbir zaman prim vermedik. Biz ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.
Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin diğer gemisini de bölgeye göndereceğini ve sondajlara başlayacağına dikkati çekerek, artık sismik araştırma döneminin bittiğini, sondaj döneminin başladığını vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk pilot tarihi geçti: Dünyada ilk kez yapıldı
Türk pilot tarihi geçti: Dünyada ilk kez yapıldı
TC Enerji Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
TC Enerji Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Pegasus'tan 23 Haziran kararı
Pegasus'tan 23 Haziran kararı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim