Çavuşoğlu, Sondaj Tartışmalarını Değerlendirdi

Çavuşoğlu, Rum lider Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’e şikayet etmesine ve bu faaliyetleri ikinci bir istila olarak değerlendirmesine, ayrıca Fatih gemisinde görev alan personeli uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etmesine ilişkin soru üzerine, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs etrafındaki rezervlerin Kıbrıs’taki iki halk tarafından paylaşılması yönündeki sözlerini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının ve Türkiye’nin BM’ye kaydettirdiği kıta sahanlığının altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıta sahanlığında sondaj yapmasına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor.” dedi.

Çavuşoğlu, Rum yönetiminin ilan ettiği ya da başka ülkelerle imzaladığı münhasır ekonomik bölgenin, Türkiye ve Kıbrıs halkı için bir hükmü ve geçerliliğinin olmadığını belirterek, “Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz . Bugüne kadar BM’den ve AB’den bizzat bu sorunu çözmelerini rica ettik. Çünkü Rum tarafı sözlü olarak kabul etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkının bu alandaki haklarını garanti altına alacak bir yaklaşım sergilemedi. Tüm önerileri reddetti.” şeklinde konuştu.

Her türlü yapıcı yaklaşıma rağmen Rum tarafının bölgedeki gaz ve petrol rezervlerini Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Garantör ülke Türkiye olarak bizim görevimiz KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Bu bizim yükümlülüğümüzdür, hiç tereddüt etmeden bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Kıta sahanlığımız içinde de istediğimiz yerde biz sismik araştırma da yaparız sondaj çalışmalarını da yaparız. Dolayısıyla bu konuda da aynı şekilde kararlı olacağız. Önümüzdeki süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisinde yer alan personele yönelik tehditlere ilişkin, “Biz bu tür tehditleri ciddiye almıyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsınlar. Bu tür blöf ya da söylemlere biz hiçbir zaman prim vermedik. Biz ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin diğer gemisini de bölgeye göndereceğini ve sondajlara başlayacağına dikkati çekerek, artık sismik araştırma döneminin bittiğini, sondaj döneminin başladığını vurguladı.