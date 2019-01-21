Çavuşoğlu: Sondaja başlıyoruz Kim ne derse desin

Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek istediklerini belirterek ancak Rum tarafının Batı Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummadıklarını vurguladı.
Türkiye Dışişileri Bakanı Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin çıkarlarını güdüyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa giderdi, sismik araştırmalar yapardı ama şimdi bir platformumuz geldi, Alanya 1 bölgesinde sondaja başladı, 2. platformumuz da önümüzdeki günlerde gelecek ve münhasır ekonomik bölgemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz. Kim ne derse desin.”açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
Kısasa kısas! Bizim hükümet de Rum'un payını açıklasın. Mahsuplaştıktan sonra alacaklı verecekli belli olur. Verecekli verir. Olur biter.