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Çavuşoğlu: Sondaja başlıyoruz Kim ne derse desin

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını belirtti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:17
Çavuşoğlu: Sondaja başlıyoruz Kim ne derse desin

Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu,  Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek istediklerini belirterek ancak  Rum tarafının Batı Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummadıklarını vurguladı.

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Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz.” Çavuşoğlu, “En son Crans-Montana’da federal bir çözüm için müzakereler başarısız olunca şimdi diğer seçenekleri de masanın üzerine koyan ve önceden ne yapacağımızı görüşelim, müzakere edelim, mutabakat sağlayalım ondan sonra müzakerelere başlayalım diyen ve tüm taraarla gayriresmi temasları sürdüren bir ülkeyiz. Amaç ne? Netice elde etmek”ifadelerini kullandı. Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ancak Rum tarafının Batı Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummadıklarını belirtti.

Türkiye Dışişileri Bakanı Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin çıkarlarını güdüyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa giderdi, sismik araştırmalar yapardı ama şimdi bir platformumuz geldi, Alanya 1 bölgesinde sondaja başladı, 2. platformumuz da önümüzdeki günlerde gelecek ve münhasır ekonomik bölgemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz. Kim ne derse desin.”açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluSondajTürkiyeHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-01-21 20:55:34

Kısasa kısas! Bizim hükümet de Rum'un payını açıklasın. Mahsuplaştıktan sonra alacaklı verecekli belli olur. Verecekli verir. Olur biter.

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