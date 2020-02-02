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Çavuşoğlu: Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız

Çavuşoğlu, ABD'nin Filistin'i parçalama planı ile ilgili, "Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız" dedi.

02 Şubat 2020 Pazar 15:40
Çavuşoğlu: Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Kudüs planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

"Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: 

"Arap Ligi’nin aldığı kararı açıklamasını doğru buluyoruz destekliyoruz. Bu sözde barış planının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu olsa olsa gasp planı olur. Arap Ligi’nin açıklamasında bir bütünlük var aynı bütünlüğü İslam İşbirliği Teşkilatı’nda da görmek istiyoruz. Türkiye olarak bizim tutumumuz başından beri net tek başımıza da kalsak ortak davamız Kudüs'ü Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

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