Çavuşoğlu: Türkiye çok önemli sorunlar üstleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları ile basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu an onların tarafında. Onlardan da ayrıca mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim.

Yaptırımlarla bu iş çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Onların neden NATO üyesi olmak istediğini anlıyoruz; çünkü endişeleri var. Bu iki ülkenin savunma sanayinde kısıtlamaların kaldırılması bizim beklentimiz.

SURİYE'DE YENİ HAREKET HAZIRLIĞI

Türkiye komşu ülke olarak çok önemli sorunlar üstleniyor. Göçmenler var. Gönüllü dönüşlere çalışıyoruz. İdlib'de 100 bin briket ev yapıyoruz. Hayat standartlarını yükseltmemiz lazım. Bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz PKK/YPG orada insanlara, askerlerimize saldırıyor. Oradan Türkiye topraklarına saldırı düzenliyor. ABD ve Rusya o bölgeden teröristleri kaldıracağına dair söz vermişlerdi, ama yerine getirmediler. Bizim gerekli tedbirleri almamız lazım.

"İSTANBUL'DA DÖRTLÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

BM Planı var, kısaca iki arkadaşıma haritayı göstererek bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da BM çatısı altında yapmakta fayda var. Lavrov'a bunları izah ettim Ankara'da. Tek taraflı çalışmanın olmaması gerektiğini söyledim. Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olacaksa tüm konular burada detaylı şekilde ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU PLANI

Rusya diyor ki, 'Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın'. Ukrayna da burada oluşacak koridorlar konusunda 'Rusya bizim limanlarımıza saldırmasın' diyor. Dolayısıyla meşru endişe. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli, transit hat ve güvenli bölge. Gerekli denetimler yapılacak gemilerle ilgili. Mayın temizleme zaman alacak. Bu detayları görüşüyoruz. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan olumlu cevap gelirse İstanbul'da 4'lü toplantı gerçekleştireceğiz.

İstanbul'da bir merkez kurulması öngörülüyor BM planına göre. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin. Ukrayna ve Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılsın. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var. Şu anda 40'a yakın ülke ithalatın yüzde 50'sinden fazlasını bu ülkeden yapıyor. Rusya'nı beklentisi sigorta, taşımacılık ve banka ödemeleriyle ilgili beklentileri var. İki ülkenin de kabul edebileceği ve tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor."