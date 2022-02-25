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Çavuşoğlu: Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyelerin başladığını söyledi

25 Şubat 2022 Cuma 22:53
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Çavuşoğlu: Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyelerin başladığını söyledi.

"Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık" diye konuşan Dışişleri Bakanı, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tahliye için 2 bin 500 vatandaşımız başvuru yaptı" diyen Çavuşoğlu, "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "OECD'de de bazı kararlar alınacağını öğrendik" derken, "Batının iyi bir sınav vermediği ortada. Bu saldırı önlenseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu" diye konuştu.

“TÜRKİYE ANLAŞMALARA HER ZAMAN UYMUŞTUR”

Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" ifadelerini kullandı.

Montrö'nün 19. maddesinde bir geminin kendi üssüne dönme talebi olduğu takdirde izin verildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Hakimiyeti kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’e oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” çağrısıyla ilgili konuşan Bakan, "Yadırgadık, kabul edilemez bir çağrıdır. Ukrayna'da kararı halk vermelidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Önemli olan iki liderin görüşmesi, yeri önemli değil" dedi.

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