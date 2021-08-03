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Çavuşoğlu: Ukrayna 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor

 T. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Antalya'da Bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti.

03 Ağustos 2021 Salı 23:35
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Çavuşoğlu: Ukrayna 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor

Çavuşoğlu, yarının yangınları söndürme açısından kritik bir gün olduğunu ve Ukrayna'dan 4 tane yangın söndürme uçağının geleceğini aktardı.

"YARIN SABAHTAN İTİBAREN SÖNDÜRMEYE BAŞLAYACAK"

Çalışmaların yarın sabahtan itibaren başlayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün 3 bölgede Gülendağ, Gündoğmuş, Demirciler bölgesinde kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan bu arkadaşlarımız kurtarıldı. Yarının yine kritik bir gün olacağını düşünüyoruz rüzgarın güçlü olması sebebiyle. Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceğiz" dedi.

"UKRAYNA'DAN 4 HELİKOPTER DAHA GELİYOR"

Ukrayna'dan 4 yangın söndürme uçağının daha geleceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek.

Başta Muğla olmak üzere diğer bölgelerde de yangınla mücadelede arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar. Isparta Sütçüler bölgesindeki yangın kontrol altına alındı.

"YARDIMLARI KİBİR OLSUN DİYE REDDETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bugünkü yaptığım bir açıklamada Türkiye'de dışarıdan gelecek yardımları kabul etmediğimize dair cevap vermiştim. Bir kere daha söylemek isterim ki hiçbir zaman bize gelen teklifleri gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil.

Son Güncelleme: 03.08.2021 23:51
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