Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO genel sekreterini yalanlaması ibretliktir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO çatısı altında müzakere girişimini değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

[NATO'nun Doğu Akdeniz adımı] NATO'nun böyle bir girişimde bulunması gayet doğal. Önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan kabul etmedi.

Bizim tek hedefimiz hakkımızı savunmak, kimsenin hakkında gözümüz yok.

Yunanistan’ın NATO genel sekreterini yalanlaması ibretliktir. Burada yalan söyleyen genel sekreter değil Yunanistan’dır. Bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdiler.

"Fransa, Türkiye'den özür dilemeli"

Türkiye olarak biz her zaman diyalogdan yana olduğumuzu söyledik. Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor.

Yunanistan tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorsa bu olmayacak. Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa ülkeleri de biliyor.

Fransa'nın Türkiye'den net bir şekilde özür dilemesi gerekir. Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa. Bu histerik davranışların kimseye faydası yok. Fransa'yı gülünç duruma düşürüyor gerçekten.