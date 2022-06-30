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Çekici çeken çekiciye, çekici çarptı!

30 Haziran 2022 Perşembe 16:11
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Çekici çeken çekiciye, çekici çarptı!
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'nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.

Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.

Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü" dedi.

Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluşurken, yol bölgenin temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Son Güncelleme: 30.06.2022 16:48
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