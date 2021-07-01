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Çelik: 20 Temmuz'da hepimiz KKTC'deyiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde, 20 Temmuz'da gösterecek" dedi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 18:48
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Çelik: 20 Temmuz'da hepimiz KKTC'deyiz

Türkiye’deki AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle KKTC'deki “20 Temmuz” törenlerine katılacağını bildirdi.

Çelik, Erdoğan'ın katılacağı “20 Temmuz” törenlerine yönelik soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bu sene özel bir anlamı olacak, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı saldırganlıkların arttığı bir dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin gasbedilmesine dönük kara propagandaların, saldırganlıkların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu, Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek. AK Parti olarak biz de çok geniş ve yüksek bir katılımla Kıbrıs davasına parti olarak sahiplendiğimizi bir kere daha göstermiş olacağız. O gün hepimiz orada olacağız."

Son Güncelleme: 01.07.2021 19:05
Anahtar Kelimeler:
AKP Sözcüsü Ömer Çelik
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