Çelik, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ni yorumladı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından yayınlanan bildiride Kıbrıs ile ilgili bölümlerinin hakkaniyetli bir yaklaşım içermediğini söyledi.

“KKTC ve Türkiye’ye karşı herhangi bir dengeli yaklaşım yerine Rum-Yunan tezlerinin birebir ifadesinden başka bir şey değil” diyen Çelik Avrupa Birliği’nin adadaki gerçekleri bir kez daha görmediğini kaydetti.

Çelik “AB’nin bir kez daha adadaki gerçekleri görmesi gerektiğinin, orada KKTC diye Rumlarla eşit statüyü paylaşan bir devlet ve bir toplum olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz” diye konuştu.