Çelik: "BM Genel Kurulu, İsrail'in hukuk tanımazlığını tescil etti"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto edilen Filistin tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "BM Genel Kurulu, İsrail’in hukuk tanımazlığını tescil etti." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BMGK'de veto edilen Filistin tasarısı, BM Genel Kurulunda kabul edildi. BM Genel Kurulu, İsrail’in hukuk tanımazlığını tescil etti ve Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. ABD'nin, kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi ise reddedildi. Filistin davasının tüm dünyanın davası olduğunun altını çizen tarihi bir karar!"

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından BMGK'de veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Karara 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.