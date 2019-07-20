AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Çelik, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."