Çelik: "Müzakereleri kesmek anlamına gelir, öyle algılarız"

A Haber televizyonunda Almanya seçimlerinin sonuçlarını ve Türkiye- AB ilişkilerini değerlendiren Çelik, "Türkiye gibi büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle dondururuz ya da askıya alırız demek, o çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, müzakereleri kesme olarak algılarız. Bize şöyle denirse 'biz dondurduk, askıya aldık ama müzakereleri kesmedik' denirse, hayır, böyle bir kategoriyi kabul etmeyiz. Türkiye ile müzakereleri dondurmak ya da askıya almak müzakereleri kesmek anlamına gelir, onu öyle algılarız. Onu net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Çelik, "(Başbakan) Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğine AfD gibi partileri tatmin etmek için karşı çıkmaya devam ederse, ya da müzakereleri donduralım gibi bir laf söylerse bu Merkel'e de (Martin) Schulz'a da daha çok oy kaybettirecek, AfD daha çok yükselecek" değerlendirmesinde de bulundu.

​Almanya'da önceki gün yapılan seçimler öncesinde gerçekleştirilen seçim kampanyalarında Türkiye'nin AB üyeliği konusu çok tartışılmıştı. Merkel, seçimden sonra ekimde yapılacak AB liderler zirvesinde üyeliğin dondurulması ya da askıya alınması da dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin tartışılmasını istediğini belirtmişti.

Seçimleri partisinin oy kaybına rağmen yüzde 32.9 oy oranı ile Merkel kazanmıştı. Merkel'in muhafazakar partisi, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde izlediği politika nedeniyle, 2013 seçimlerindeki oylarının 8.6 puan gerisine düşerek 1949'dan bu yana en düşük oy oranını görmüştü.

Seçimin en büyük şoku, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 13 oy alması oldu. Yarım yüzyıldan beri ilk kez aşırı sağcı bir parti Alman parlamentosuna girmiş oldu.

'IKBY'YE ASKERİ MÜDAHALE BAŞVURULACAK EN SON SEÇENEKTİR'

Öte yandan Çelik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dün düzenlenen bağımsızlık referandumuyla ilgili de konuştu: "(IKBY lideri) Mesud Barzani, (Başbakan) Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişime sahip kişiler. Neçirvan Barzani'ye neden Türkiye ile istişare yapmadınız demek gerekir. Neden Türkiye'ye gelip de istişareye girmediniz? Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi de şimdiye kadarki iletişime aykırı bir durum. Bunun çok kapsamlı A — B — C planları var. Türkiye ilk olarak kendi ulusal güvenliğini düşünerek bu girişimin ortaya çıkaracağı tabloyu izole edecektir.

'Irak ile tatbikat yapıldığı zaman güvenlik güçlerimiz 'Türkiye bir fiziki çatışmaya mı girecek?' soruları soruluyor. Askeri müdahale başvurulacak en son seçenektir. Referandum kararı zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesud Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir. Referandumun hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalıdır."