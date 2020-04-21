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Çelik: “Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da Kıbrıs'a yapılan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

21 Nisan 2020 Salı 21:36
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Çelik: “Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da açıklama yaptı.

Çelik’in açıklaması şu şekilde:

Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok.

Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.

Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.” 

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikKKTCTürkiye
Yorumlar
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Gazimağusa 2020-04-21 22:13:49

Tüberküloz aşısı yollayın bize ve testini

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Mustafos Akınciyakis 2020-04-21 22:23:12 @Gazimağusa

Akıncı gitsin rumlardan istesin. Kafasına göre ilaç getirmeyi iyi bilir.

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Anavatan forever 2020-04-21 22:21:18

Rum malı değilki bu cumhurbaşkanı denilen şahıs ilaçları alsın

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vatandaş 2020-04-21 22:47:48

madem karşılayacak güçte karşılasın bir zahmet ruma el açmayalım :(

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akdoğan 2020-04-21 22:53:27 @vatandaş

Rum el rumsever Akıncıyakis'dir. Kızı güneyde rum eğlendirir kendisi burada rum propagansına hizmet eder.

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