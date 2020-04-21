Çelik: “Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da açıklama yaptı.
Çelik’in açıklaması şu şekilde:
“Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.
Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok.
Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.
Türkiye, KKTC’nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.”
Tüberküloz aşısı yollayın bize ve testini
Akıncı gitsin rumlardan istesin. Kafasına göre ilaç getirmeyi iyi bilir.Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Rum malı değilki bu cumhurbaşkanı denilen şahıs ilaçları alsın
madem karşılayacak güçte karşılasın bir zahmet ruma el açmayalım :(
Rum el rumsever Akıncıyakis'dir. Kızı güneyde rum eğlendirir kendisi burada rum propagansına hizmet eder.Beğen (0) Beğenmedim! (0)