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Cep telefonunu alan öğretmene tokat attı

Trabzon’da bir lise öğrencisi, cep telefonunu alan kadın öğretmene tokat attı. Savcılık olayla ilgili soruştırma başlattı, öğrenci okudan atıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 16:38
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Cep telefonunu alan öğretmene tokat attı
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Trabzon'da lise son sınıf öğrencisi, iddiaya göre cep telefonunu aldığı gerekçesiyle öğretmenine tokat attı.

Ortahisar'da lisenin müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni F. L.(40), beden eğitimi dersi sırasında, dersle ilgilenmediği gerekçesiyle öğrencisi M.E.E.’den cep telefonunu vermesini istedi.

Telefonu teslim eden M.E.E., bir süre sonra öğretmeni F.L.’den telefonunu geri istedi. F.L.'nin telefonu vermemesi üzerine M.E.E., iddiaya göre, öğretmenine tokat attı.

Aldığı darbeyle yere düşen öğretmene, çevredeki öğrenciler yardım etti. Darp raporu alan öğretmen, öğrencisinden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözlem altına alınan M.E.E., savcılıkça serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

OKULDAN ATILDI

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzaklaştırma aldığı öğrenilen M.E.E.'nin okulla ilişiği de kesildi. Okul yönetiminin, daha önce ailesine, öğrencinin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur da saldırıyı kınayarak, "Bu olay şiddet vakalarının okullarımıza sirayet etmesi meselenin ne kadar ciddi boyutlara vardığını gösteriyor” dedi.

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