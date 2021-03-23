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Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Dün akşam saatlerinde Yozgat'ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle şehirdeki birçok ev ve araçta hasar meydana geldi. 'Ceviz büyüklüğü'ndeki dolu yağışında aracını korumaya çalışan bir kişi de yaralandı.

23 Mart 2021 Salı 11:17
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Yozgat'taki dolu yağışı nedeniyle bir kişi yaralandı. 

Dün akşam saatlerinde ile bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu.

ARABASINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

''HAYATIMDA BÖYLE DOLU GÖRMEDİM''

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim" dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

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