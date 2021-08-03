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Ceza yazan polise tepki gösterdi: 'İnşallah sizin de başınıza gelir'

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen bir sürücüye para cezası kesildi. Cezaya sinirlenen kişi, kendisine cezai işlem uygulayan polislere “İnşallah sizin de başınıza gelir” dedi.

03 Ağustos 2021 Salı 14:24
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Ceza yazan polise tepki gösterdi: 'İnşallah sizin de başınıza gelir'

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe’deki denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit’in, kendisine ceza yazan polislere "İnşallah sizin de başınıza gelir" dedi.

Polise tepki gösteren Çokyiğit, "Param yok diye muayene yapamadım. Muayenen yok diyor, sigortam var, her şeyim var. İki gün gecikti diye cezayı yapıştırıyorlar hemen ya. Şu 314 lira. Gelsin diyorum abi, ne diyeyim? Mecbur diyorum yani ne yapayım? İki gün geçmiş muayene. Af yok 

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:14
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