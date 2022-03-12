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Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında

İstanbul’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktıktan sonra Kars’ta otomobil çalıp işyerinden hırsızlık yapan hükümlü yakalandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 14:14
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Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında
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AA’nın haberine göre polis ekipleri, Kars’ta otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

Zanlının önce bir otomobili, ardından da bu araçla gittiği marketten yaklaşık 30 bin lira değerinde tekel ve muhtelif ürünler çaldığı tespit edildi.

Polis, operasyonda A.G.’yle hırsızlıklarda kendisine yardım eden Ç.M.’yi yakaladı.

A.G.’nin İstanbul’da çok sayıda hırsızlığa karıştığı ve tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden 20 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

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