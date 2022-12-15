Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çaldığı tüpleri markete sattı
Çaldığı tüpleri markete sattı
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi
Girne’de sahte para: 6 zanlıdan...
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Trafikte milletvekiline hakaret etti
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Polisleri darp etti, cezaevini boyladı
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı...
banner107
Flaş Haber
İlaçlara kur zammı
Kapat

Cezaevine çift bastonla ancak götürüldü! İfadesinde ise...

Ordu'da tartıştığı 57 yaşındaki oğlu Kadir Ocak'ı öldüren, 95 yaşındaki Yaşar Ocak tutuklandı. Yaşlı adamın adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü. Öte yandan Yaşar Ocak'ın ifadesi de ortaya çıktı. Ocak ifadesinde oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlattı.

15 Aralık 2022 Perşembe 10:32
221 Okunma
Cezaevine çift bastonla ancak götürüldü! İfadesinde ise...



Olay, önceki gün sabah saatlerinde Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

oglunu-olduren-95-yasindaki-baba-tutuklandi-cift-bastonla-yurudu-_8270_dhaphoto3

TUTUKLANDI, YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: FINDIK ARAZİLERİNİ İSTEDİ

Mahkemece tutuklanan Yaşar Ocak'ın (95) ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Yaşar Ocak, "Oğlum fındık arazilerini benden istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Bu yüzden tartıştık ve bir gün önce beni dövdü. Olay sabahı oğlum ile gelinim kahvaltı yapıyordu. Ben de kahvaltıya oturacağım sırada oğlum yeniden beni dövmeye kalkıştı. Belimdeki tabanca ile oğlum ve gelinimi ateş ederek vurdum. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

oglunu-olduren-95-yasindaki-baba-tutuklandi-cift-bastonla-yurudu-_8270_dhaphoto2

DHA

Anahtar Kelimeler:
CezaeviEvlat KatiliOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu kararı sonrası yerine o mu gelecek?
Ekrem İmamoğlu kararı sonrası yerine o mu gelecek?
'6 yaşındaki gelin' davasında yeni gelişme
'6 yaşındaki gelin' davasında yeni gelişme
Bekir Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez
Bekir Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim