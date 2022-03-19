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Cezayı unutup kameraya poz verdiler

Tekirdağ Çorlu’da karla kaplı zeminde drift atan sürücü, trafik polisi tarafından yakalanarak 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Kamerayı gören gençler, “Aramızda para toplar öderiz” diyerek ceza yiyen arkadaşını teselli etti.

19 Mart 2022 Cumartesi 23:53
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Cezayı unutup kameraya poz verdiler
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Gece yarısı halı saha maçından dönen gençlerin, arabayla karda drift eğlencesi polis engeline takıldı. Seyir halinde yol kontrolüne çıkan trafik polisi ekibi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Şinasi Kurşun Caddesi'nin buluştuğu kavşakta karla kaplı zeminde bir otomobili drift atarken yakaladı.
Sürücü M.O'ya otomobil ile drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Gülüp kameraya da poz verdiler

Cezayı unutup gazetecilerin kameralarına poz veren gençlerin morallerini bozmadığı dikkatlerden kaçmazken, M.O'nun arkadaşlarından Çağatay Ç. de, “Arkadaşlarla halı saha maçından çıktık. Arabayı kaydırdık biraz. Polislere yakalandık ve drift attığımız gerekçesiyle 9 bin lira ceza yedik. 9 bin lirayı arkadaşlarla bölüşüp ödeyeceğiz. Ödenir, ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Bugünleri de geçiririz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.03.2022 00:59
Anahtar Kelimeler:
TekirdağçorluKarda Drift
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