CHP 'bomba belge'yi bugün açıklayacak

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçen hafta partisinin grup toplantısında açıkladığı 'Man Adası belgeleri'nin ardından, bugün de Ankara Arena’da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü nedeniyle CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yapacağı grup toplantısında konuşacak olan Kılıçdaroğlu, hakkında casusluk soruşturması başlatılan Rıza Sarraf’a, 'devletin gizli kalması gereken belgelerini kimin teslim ettiğini' açıklayacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yabancı devlet lehine askeri ve siyasi casusluk yapmakla suçlanan Rıza Sarraf'a belgelerin kim tarafından, ne karşılığında verildiğini bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı’na kadar açıklanmasını istediklerini beliirtmişti ve "Açıklanmazsa salı günü büyük bomba patlayacak. Bu sefer genel başkanınız, Arena’da 25 bin kişinin önünde Zarrab’ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak" diye konuşmuştu.