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CHP'de istifalar sürüyor

CHP'de, Muharrem İnce ve 3 milletvekilinin adından, eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partileriyle yollarını ayırdı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:41
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CHP'de istifalar sürüyor

Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti.

Memleket Hareketi'ne katıldılar

İki isim de, Muharrem İnce’nin kurucusu olduğu Memleket Hareketi’ne katıldı.

Eski genel başkanlarla görüşen Metin Lütfi Baydar ise henüz istifasını sunmadı.

Baydar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.

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