Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95318
ALTIN
192.257
DOLAR
4.7194
STERLİN
6.2269
EURO
5.4955
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

CHP'den Erdoğan'a seçim kutlaması

CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce'nin bugün saat 12.00'de seçime ilişkin bir açıklama yapması beklenirken ana muhalefet partisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı geldi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:32
CHP'den Erdoğan'a seçim kutlaması

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşknalığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum."

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yapacak. İnce'nin saat 12.00'de yapacağı basın toplantısı öncesi Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik etmesi dikkat çekti.

Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 90 katılım sağlanan seçimde yüzde 52.5 oy aldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş’tan ilk açıklama
Demirtaş’tan ilk açıklama
YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'
YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'
İnce: "50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık"
İnce: "50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim