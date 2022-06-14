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CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

14 Haziran 2022 Salı 10:51
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CHP'den Tanju Özcan kararı
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CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gerekçe ise, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yapmıştı. Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
ChpTanju Özcan
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