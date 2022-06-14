CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gerekçe ise, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yapmıştı. Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekmişti.