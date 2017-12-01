CHP: "Erdoğan'dan cevap bekliyoruz"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleyen dekontları kamuoyu ile paylaştı. AKP tarafından gösterilen "sahte belge" tepkisini eleştiren Tezcan, "Bu dekontlar mı sahte? Hangisi sahte? Bunların tamamı orijinal belgeler. 'Sahte' diyenlere sesleniyorum. Biz sahte işi bilmeyiz" dedi.

Erdoğan, konuya ilişkin olarak "Bir tomar kağıdı sallayara, 'Dekontları da bunlar' dedi. Ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. İddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruş yok. Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi" demişti.

Sözlerine "Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz bu soruları sorma fırsatı verdi. Kendi pencerelerinden izah etmeye kalktı şirket satışından bahsetti. Şirket satışını öğrendik. Biz şirket satışını bilmiyorduk" diye devam eden Tezcan, AKP kanadına şu soruları yöneltti:

"Hangi şirketi sattınız? Bu şirketin ortakları kim? Sermayesi ne kadar bu şirketin, bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede? Devir senetleri üzerinden konuşalım. Ne zaman kurulmuş o şirket? Ne kadar faaliyet yürütmüş, ne kadar para kazanmış?"

Tezcan'ın kamuoyu ile paylaştığı belgeler şöyle: