"Rauf Denktaş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine adanmış bir ömürdü onunki. Davasından an dahi vazgeçmeyen ve Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Denktaş İçin Mesaj
Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.
14 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
"Rauf Denktaş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: