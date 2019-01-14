CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Denktaş İçin Mesaj

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

"Rauf Denktaş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine adanmış bir ömürdü onunki. Davasından an dahi vazgeçmeyen ve Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”