CHP'li Acar'a FETÖ'den soruşturma

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, 24. Dönem CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ'yü övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda avukat olan Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde 'terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından dava açılabilecek.

Geçen cumartesi günü Belarus'taki yakınlarını ziyarete gittiği belirtilen Acar'ın gelecek hafta içinde Antalya'ya döneceği belirtildi.