CHP'li Dudu'nun iddiası: "Roketler Türkiye içinden ateşlendi"

CHP'li Mevlüt Dudu, Reyhanlı'da gerçekleşen roket saldırısının Türkiye sınırları içinden düzenlendiğini iddia ederek, "Bu roketlerin menzili 12 kilometre ve buradan Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi" dedi.

Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre, CHP PM üyesi ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İlçe Başkanı Fatih Turan ile birlikte, roketli saldırıya uğrayan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili ve belediye başkanı ile görüşmelerde bulunan Dudu, yaptığı açıklamada, "Bu roketlerin menzili 12 kilometre. Ve buradan (Reyhanlı kent merkezi) Suriye sınırı yani Afrin bölgesi 12 kilometreden daha fazla. Yine aldığımız bilgiye göre, saldırının daha önceden hazırlanarak, Türkiye topraklarından bir yerden yapıldığı bilgisi bize verildi. Yani saldırının terör örgütü tarafından yapıldığı noktasında şüphe yok ancak, Suriye'den değil, Reyhanlı kırsalından önceden hazırlık yapılmak suretiyle bu saldırının yapıldığı ve roketlerin oradan ateşlendiği bilgisi bize ulaştı. Bu da ciddi ve dikkate alınmaya değer bir bilgidir. Bu noktada hükümetin, devletin gerekli tedbirleri alacağını ve üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.