CHP'li Özel:" Yarın milletin önüne belgeleri çıkaracağız"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yurt dışında hesabım olduğunu ispatlarsan cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım, hodri meydan" şeklindeki sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yarın grup toplantısında yanıt vereceğini söyledi: "Genel Başkanımızın ne dediği, Erdoğan’ın nasıl meydan okuduğu ortada. Bu meydan okuma yarın cevabını bulacak."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın grup toplantısında yanıt vereceğini belirterek, “Genel Başkanımızın ne dediği, Erdoğan’ın nasıl meydan okuduğu ortada. Bu meydan okuma yarın cevabını bulacak” dedi.

CHP'li Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

'ABD'NİN YPG'YE SİLAH VERMEMESİ AKP'NİN BAŞARISI DEĞİL, KONJONKTÜR GEREĞİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesine ve bu görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafa işaret eden Özel, şunları ifade etti: “Fotoğrafın beyzbol sopalı fotoğrafa cevaben olduğu gibi de bir algı yaratılmaya çalışıldı. Biz fotoğrafa baktık, paylaşılmasına. Obama’yı etiketlememiş fotoğrafa, herhalde bir cevap verilecekti ise bu fotoğrafta Obama’nın da etiketlenmesi ve esas o muhataba bu konuda bir gönderme yapılıyorsa onun görülmesi lazımdı.

Konjonktür gerektiğinde Amerika’nın PYD ile ilişki kurmasını, YPG’ye silah vermesini Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kabulleniyorsunuz. Konjonktür değiştiğinde artık IŞİD ile mücadele için YPG’ye silah vermeye gerek kalmadığında da bunu kendi başarınız olarak görüyorsunuz.

Bir gerçek var bu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’ın geleneksel olarak ve sürekli yaptığı görüşme sonrasındaki kısa açıklama notunda bu bilgilerin hiçbiri teyit edilmedi. Ve aslında bu görüşmeyle ilgili başta Sayın Dışişleri Bakanı’nın yaptığı bilgilendirmeler, paylaşımlar bir ölçüde de Amerika tarafından tekzip edilmiş durumda.”

'ÇORAP SÖKÜLMEYE BAŞLARSA UCUNUN NEREYE GİDECEĞİNİ BİLİYORDUNUZ'

Sarraf davasıyla ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

“Zarrab’ı Türkiye’de yargılamadınız, çünkü çorap sökülmeye başlarsa ucunun nereye kadar gideceğini biliyordunuz. Türkiye’nin itibarı beş paralıktır. Korkuyorlar, çünkü bu pisliğin içindeler. Bu alt işverendir yani taşerondur Reza Zarrab, bunun üst işvereni Adalet ve Kalkınma Partisi’dir, Türkiye Cumhuriyeti değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetenlerdir.”

'YARIN GRUP TOPLANTIMIZDA İZLEYECEKSİNİZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yurt dışı hesap atışmasına değinen Özel, “Yarın bir grup toplantısı var. Grup toplantısında çıkacağız milletin önüne. Yarın milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu grup toplantımızda izleyeceksiniz” dedi.

Bir soru üzerine Özel, “Yarın grup toplantısında, ‘milletin önüne çıkarız’ demişti Genel Başkan, ‘o da çıkar milletin önüne’ demişti. Yarın grup toplantısının dikkatle izlenmesini, bu konuda şüpheye kapılanacak hiçbir şey kalmayacağını açıkça ifade ediyoruz” yanıtını verdi.

'HEM SARAYA YARANAYIM HEM PARTİMİ KAPATMAYAYIM HEM İTTİFAKI KURAYIM DERKEN DEVREYİ YAKMIŞ'

“Sayın Bahçeli’nin ittifak formülleri var, siz bu formülü çözebildiniz mi?” sorusuna CHP'li Özel şu yanıtı verdi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi öneriyor diyor ki, fiili durumu kağıda geçirelim. Hem MHP dursun istiyor çünkü zaten kendi kitlesinden gelen eleştiriyi 'sen MHP’yi AKP’nin peşine taktın, içine kattın, onunla fiili bir ittifak durumundasın nasıl muhalefet partisisin', hem sarayın istediği olsun istiyor o zaten gerek yeter şart olmazsa olmaz hem de bir yandan ittifak olsun istiyor. İttifak yapacak, baraj duracak ama MHP de duracak. Bununla ilgili şöyle bir formül bulmuş. Hem saraya yaranayım hem partimi kapatmayayım hem ittifakı kurayım hem baraj dursun derken burada devre yanmış. Devreyi burada yakmış.”

Bir basın mensubunun, “Yarın açıklanacak olan bir belge mi, birden fazla belge mi?” sorusuna da Özel, “Genel Başkanımızın ne dediği, Erdoğan’ın nasıl meydan okuduğu ortada. Bu meydan okuma yarın cevabını bulacak” yanıtını verdi.