CHP'li Yarkadaş: "İBB için iki damat yarışacak"

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığından istifasını kamuoyuna ilk olarak duyuran CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB için Emine Erdoğan'ın ağabeyinin damadı Göksel Gümüşdağ ile Erdoğan ailesinin damadı Berat Albayrak'ın yarışacağını öne sürdü.

Yarkadaş, Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en güçlü adayı İBB İkinci Başkanvekili olan Göksel Gümüşdağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayınbiraderi (Emine Erdoğan'ın ağabeyi) Hasan Gülbaran'ın damadı olan Gümüşdağ'ın yanı sıra Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da İBB'yi istiyor. Bu nedenle ‘Erdoğan, ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir' diye yazdım."

İBB olacak isimler için acele etmeyin..Tek bir şey söyleyeyim... T. Erdoğan, ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 Eylül 2017

Yarkadaş, Topbaş'ın istifası üzerine, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda"İBB Başkanı olacak isimler için acele etmeyin. Tek bir şey söyleyeyim. T. Erdoğan ülke yönetiminin aynı anda iki damadı kaldırmayacağını bilir" yazarak dikkatleri üzerine çekmişti.